A Associação das Colectividades do Concelho da Figueira da Foz (ACCFF) irá realizar as comemorações do seu 22.º aniversário, hoje, a partir das 21h, na sede do Clube Desportivo Recreativo do Arneiro de Fora, em Maiorca.

Na ocasião será ainda entregue o Prémio Valor e Mérito Associativo 2023 que se destina a galardoar dirigentes e colaboradores das colectividades que se destacam pelo seu exemplo e mérito associativo.