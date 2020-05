A economia da Região Centro analisada num painel promovido pelo diário As Beiras, com a participação de José Couto (presidente do Conselho de Administração da Microplásticos), Fernando Matos (administrador do Casino Figueira) e Paulo Júlio (CEO da Frijobel). A moderação pertence ao jornalista António Rosado.

O webinar pode ser visualizado em: https://www.facebook.com/watch/live/?v=893823781088872&ref=watch_permalink