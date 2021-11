8ª edição da Gala de entrega dos Prémios Nacionais Bento Pessoa

Hoje, pelas 22 horas, o Casino Figueira é mais uma vez o anfitrião da Gala de entrega dos Prémios Nacionais Bento Pessoa, com o jornalista António Freire a apresentar o espectáculo.

Valorizada pela participação da bi-centenária Filarmónica União Verridense, a 8ª edição deste evento bienal vai contar com as presenças do ciclista João Almeida, do atleta paralímpico Miguel Monteiro e dos Presidentes do Comité Olímpico de Portugal, da Federação de Andebol e da Associação Académica de Coimbra, além de outras personalidades relevantes do Desporto nacional.