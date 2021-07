A 3ª edição da Madjer Youth Cup está de regresso aos areais de Buarcos, nos dias 9, 10 e 11 de Julho e vai contar com a presença de 13 equipas, das quais 5 são internacionais.

Considerado o mais prestigiado evento de futebol de praia juvenil e que conta com participações do Escalão Sub 18 e Sub 16, vai trazer até à Figueira da Foz equipas da Alemanha, Espanha, Itália e El Salvador, para além das equipas portuguesas, duas das quais são figueirenses.