Numa iniciativa promovida pelo clube Talentos Objectivos, com o apoio do Município da Figueira da Foz, vai ter lugar, no próximo domingo, dia 1 de Maio, a 2ª edição do Trail Run “Aqui Há-Os”.

O ponto de partida e epicentro da prova será na Praia de Quiaios. Em termos de duração e percurso, a caminhada será de dez quilómetros, com trail curto de 19 quilómetros e trail longo de 27 quilómetros.