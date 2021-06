11ª edição do Foz Plaza Figueira Beach Rugby conta com seis selecções europeias

A 11ª edição do Foz Plaza Figueira Beach Rugby International está de volta nos dias 3 e 4 de Julho e conta este ano com a presença de 30 equipas (16 masculinas e 14 femininas), num total de 450 atletas provenientes de seis países, numa edição sem público, com prémio de 1500 euros para a equipa vencedora.

Portugal, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Espanha são as selecções que vão marcar encontro no torneio que é actualmente “uma referência para o país e para a Europa”, segundo afirmou o presidente da Federação de Rugby, Carlos da Silva.

Carlos Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, explicou que este ano se vai manter a preocupação ambiental. Desta forma, à semelhança do ano passado, vai proceder-se à utilização de copos reutilizáveis e, também os atletas, vão utilizar garrafas reutilizáveis que podem encher em diversos pontos de água espalhados pelo recinto.

Para além dessa preocupação, a organização do evento – Doctor Sport, representada por Rui Loureiro adiantou que vai ainda apoiar um projecto comunitário “CASA”, direccionado aos sem-abrigo, atribuindo 0,50 cêntimos por cada ensaio.