O Núcleo Museológico do Mar vai ceder o espaço à exposição “Farol do Cabo Mondego – 100 anos”, composta por 16 fotografias do fundo do Arquivo Fotográfico Municipal e por um conjunto de objectos relacionados com o farol, pertencentes ao acervo do Museu Nacional da Marinha.

No âmbito da comemoração do 1.º centenário do farol, a mostra será inaugurada na próxima segunda-feira, aberta ao público durante os dias da semana, das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas, e patente até dia 31 de Março.