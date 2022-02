Expofacic regressa este ano para a sua 30.ª edição

A Comissão Organizadora da Expofacic de Cantanhede confirmou hoje que a 30.ª edição do evento decorrerá de 28 de Julho a 7 de Agosto.

A decisão foi tomada na última reunião de Câmara, que se realizou na segunda-feira.

Segundo a Câmara Municipal de Cantanhede, a decisão foi tomada na sequência de uma “auscultação prévia às principais entidades parceiras, as quais se manifestaram favoráveis à realização do certame e deram conta do seu interesse e disponibilidade para participarem”.

O município acredita que a 30.ª edição do evento “virá a ser a melhor edição de sempre”, sublinhou a Câmara, na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Foi ainda apresentado o ponto de situação sobre o vasto conjunto de acções desencadeadas para acautelar uma programação de “qualidade” e garantir a montagem das estruturas e dos equipamentos.

Essas acções começaram há “bastante tempo”, na perspectiva de que existisse condições para o regresso da Expofacic, referiu aquele município.

O evento foi adiado nos últimos dois anos, devido à pandemia provocada pela covid-19.

As inscrições estão abertas para empresas ou pessoas singulares que queiram participar como expositores na Expofacic, assim como acontecia nas edições anteriores.

A pré-inscrição pode já ser formalizada através de um formulário que se encontra no ‘site’ www.expofacic.pt.