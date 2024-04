Miguel Gomes e Maria Marques em destaque Campeonato Regional de Ténis de Mesa

No fim-de-semana passado foi realizado o Campeonato Regional do Desporto Escolar na modalidade de Ténis de Mesa no Agrupamento de Escolas do Mundão, em Viseu, onde a Escola Básica Dr. João de Barros levou dois alunos para o representarem o distrito de Coimbra, enquanto Campeões Distritais de Iniciados.

Os alunos Miguel Gomes e Maria Marques participaram neste torneio com outros 200 alunos de diferentes agrupamentos escolares da Região Centro, conseguindo conquistar um 3.º e um 5.º lugar, respetivamente.