Projeto promove encontro de companhias de teatro amador em Coimbra

A Oficina Municipal de Teatro de Coimbra recebe de 01 a 03 de novembro o Aluvião, um encontro de grupos de teatro amador da região, que será acompanhado de um programa de apoio e formação.

A primeira edição da iniciativa, produzida pelo Teatrão e pela Fundação INATEL em Coimbra, arranca com o encontro na Oficina Municipal de Teatro (OMT), que serve também como uma espécie de mostra do teatro amador do distrito, com a apresentação de cinco espetáculos, foi hoje anunciado.

No encontro, participam os grupos Trailaró e TEAM, de Soure, o Pateo das Galinhas – Grupo de Teatro Experimental da Figueira da Foz, Teatro Perro, de Tábua, e o CITEC, de Montemor-o-Velho.

Durante estes dias, para além da apresentação dos espetáculos por parte dos cinco grupos, pretende-se também refletir sobre a produção teatral da região, salientou a diretora do Teatrão, Isabel Craveiro, durante a conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

Após o encontro, será criado o programa Amadores do Coração, que visa formar e acompanhar grupos de teatro amador da região, referiu.

Nesse âmbito, serão abertas candidaturas ao programa até ao final de janeiro e os trabalhos de acompanhamento e formação deverão decorrer entre março e junho, acrescentou.

Nesse programa, o Teatrão pretende apoiar os grupos em diferentes questões, seja a formação de atores, direção e encenação de peças, cenografia ou luz e som, garantindo um “acompanhamento regular e continuado para melhorar as condições e qualidade dos trabalhos”, vincou.

Posteriormente, o encontro em si poderá “crescer e convidar estruturas de outros sítios do país para promover uma troca com outros núcleos”, podendo também esse momento ser um espaço com oficinas de formação, esclareceu.

De acordo com o diretor da Fundação INATEL em Coimbra, Bruno Paixão, o projeto vai “robustecer aquilo que é a produção teatral”, considerando que o programa de acompanhamento e formação pode vir “a acrescentar valor às muitas companhias amadoras” da região.