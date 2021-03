Montemor-o-Velho promove Festival do Arroz e da Lampreia via digital

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho vai promover a 19.ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia por via digital.

A decisão do município de promover o festival via online enquadra-se nas orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da situação epidemiológica provocada pela Covid-19.

A autarquia quer levar o festival aos visitantes do certame, desta vez em formato digital, de modo a partilhar “as iguarias gastronómicas, a oferta turística e patrimonial”, refere o município em nota de imprensa.

A iniciativa pretende “potenciar a economia local” e “os restaurantes concelhios voltam a associar-se aos valores do certame gastronómico”.

O Festival do Arroz e da Lampreia terá um serviço take away e de entrega ao domicílio, que permitirá chegar os “pratos característicos do património gastronómico” daquele concelho do Baixo Mondego.

Entre 19 e 28 de Março vão estar disponíveis conteúdos nas redes sociais da autarquia e no ’site’ do festival (www.festivalarrozlampreia.pt) .