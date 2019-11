Britânicos The Monochrome Set atuam em Coimbra em dezembro

A editora Lux Records traz a Coimbra, a 14 de dezembro, os britânicos The Monochrome Set, que descreve como “uma das bandas marcantes do movimento ‘new wave'”.

O concerto, que vai decorrer no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), insere-se na iniciativa da editora de Coimbra “A Date With Lux”, trazendo desta feita a Portugal os The Monochrome Set, banda londrina formada em 1978 e que no ano passado lançou o seu 14.º álbum de originais, “Maisieworld”, anunciou a Lux Records, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os The Monochrome Set lançaram os primeiros ‘singles’ pela editora Rough Trade, em 1979, tendo editado em 1982 o álbum “Eligible Bachelors”, terceiro álbum da banda e “um daqueles clássicos que urge descobrir”, com canções que resistem “ao filtro do tempo”, salienta a editora.

Com vários discos editados nos anos 1980 e 1990, os Monochrome Set reuniram-se, depois de um hiato, em 2008 para celebrar o 30.º aniversário da banda, concerto que foi o mote para cinco novos álbuns de originais, entre 2012 e 2018.

De acordo com a Lux Records, já este ano a banda lançou um novo ‘single’ de originais, intitulado “Fabula Mendax”, com o selo da editora germânica Tapete Records.

Em Portugal, a banda apresenta-se com Bid (voz e guitarra), que se mantém desde a formação original, Andy Warren (baixo), que participa na banda desde os anos 1980, Mike Urban (bateria) e John Paul Moran (teclas), que se juntaram ao grupo londrino recentemente.

Num artigo do jornal britânico The Guardian, o jornalista John Robb recordava a influência que os Monochrome Set tiveram em bandas como os The Smiths, sendo um dos grupos favoritos de Morrissey e Johnny Marr, ou dos mais recentes Franz Ferdinand, considerando-a a banda “que a História esqueceu”, ofuscada na altura por outras formações do pós-punk.

No concerto em Coimbra, a primeira parte será da responsabilidade dos portugueses Tricycles, banda da Lux Records, constituída por João Taborda e João Almeida.