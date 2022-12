Navigator entre os 2% de empresas mais sustentáveis do mundo

A The Navigator Company foi distinguida com classificação máxima pela liderança mundial no combate às alterações climáticas, com a distinção atribuída pela CDP – Disclosure Insight Action, organização sem fins lucrativos reconhecida por gerir o maior sistema global independente de divulgação de informação ambiental para empresas, regiões, cidades e estados.

Com base num inquérito mundial, a Navigator faz agora parte de um grupo restrito com 330 empresas que alcançaram a classificação mais elevada de “A”, menos de 2% de entre as mais de 18 mil empresas que responderam.