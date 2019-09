Incêndios: Mais de 200 operacionais combatem fogo em Miranda do Corvo

Mais de 200 operacionais combatem um incêndio em povoamento florestal no concelho de Miranda do corvo, distrito de Coimbra, que deflagrou às 18:22, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No terreno estão 212 elementos, apoiados por 51 viaturas e quatro meios aéreos.

A agência Lusa constatou no local que não existe nenhuma povoação em perigo, apesar da proximidade às localidades de Póvoa da Pedreira e Casal Fato, da União de Freguesias de Semide e Rio de Vide.