Incêndio em habitação deixa duas pessoas desalojadas em Soure

Um incêndio numa habitação em Soure durante a madrugada de hoje deixou duas pessoas desalojadas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O alerta foi dado às 06:11, sendo que a habitação, situada na localidade de Alencarce de Cima, “ficou bastante danificada” devido ao incêndio, referiu a mesma fonte.

Apesar de não ter havido vítimas ou registo de ferimentos nos residentes, as duas pessoas que lá habitavam tiveram “de ser realojadas em casa de familiares”, acrescentou.

De acordo com fonte do CDOS de Coimbra, estiveram no local 13 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros de Soure, além da GNR e da EDP.