Fogo em Montemor-o-Velho controlado – quase 150 operacionais mobilizados

Durante a tarde de hoje, por volta das 14h54, foi comunicado o início de um fogo florestal em Lavegada, Montemor-o-Velho, com resposta das forças de protecção civil e bombeiros, totalizando a mobilização de 147 operacionais, 39 veículos e quatro meios aéreos. O Figueirense esteve no local com as imagens do repórter José António Teixeira.

Houve também um incêndio em Maiorca, pelas 16h26, que foi rapidamente controlado por 15 operacionais e 3 veículos terrestres em cerca de meia hora.

Portugal Continental está em situação de alerta devido ao risco de incêndio até às 23H59 de hoje, estando em estado de alerta especial nível vermelho os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém e os restantes estão em laranja.