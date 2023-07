Ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas em Coimbra para apoiar formadores

Um conjunto de ferramentas de inteligência artificial para apoiar formadores e acelerar o processo de criação de materiais educativos foi desenvolvido na Universidade de Coimbra, anunciou hoje esta instituição de ensino superior.

Denominado SmartEDU, o projecto “tem como principal finalidade” apoiar professores e formadores “no momento da criação de testes de avaliação e de slides para apresentações”, e pretende aumentar a eficiência daqueles processos e reduzir o tempo despendido na preparação de conteúdos, afirmou a UC em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“Neste trabalho, explorámos diferentes formas de automatizar a criação de testes a partir de documentação com os temas abordados em formações/cursos, ou seja, a plataforma gera uma lista de perguntas baseadas na matéria leccionada e no caso das perguntas de escolha múltipla gera também as várias opções certas e erradas”, explicou, citado na nota, Hugo Oliveira, investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra.