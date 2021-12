Tolerância de ponto concedida na sexta-feira e dia 31 de Dezembro

O Governo vai conceder tolerância de ponto no próximo dia 24, na sexta-feira, véspera de Natal, aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado e no dia 31 de Dezembro, anunciou hoje em conferência de imprensa o primeiro-ministro.

António Costa fez este anúncio no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após o Governo ter estado esta manhã reunido em Conselho de Ministros extraordinário para adopção de novas medidas de prevenção e combate à pandemia da covid-19.

“Vai haver tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro”, afirmou.