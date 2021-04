Pescadores prolongam paragem de actividade como protesto a fiscalizações

Os pescadores da região Norte decidiram hoje prolongar até sexta-feira a paragem da actividade, iniciada às 00h00, como sinal de protesto pela “fiscalização excessiva” que dizem estar a ser alvo por parte das autoridades.

A medida não foi, ainda assim, suficiente para agradar cerca de uma centena de armadores e pescadores, da faixa litoral de Viana dos Castelo à Figueira da Foz, que estiveram reunidos no porto de pesca poveiro, e decidiram que só com a resolução do problema da fiscalização voltariam a exercer a actividade.

“Achamos que os compromissos assumidos pela secretária Estado já são alguma coisa, mas ainda não reúnem as condições mínimas para continuarmos a exercer a actividade da pesca. Por isso, vamos continuar parados”, divulgou Manuel Marques, presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte.

Na terça-feira, em declarações à agência Lusa, Carlos Cruz, presidente desta organização de produtores de pesca artesanal, com sede na Póvoa de Varzim, disse que as embarcações da região Norte têm sido, no último mês, frequentemente abordadas pelas autoridades para um controlo das condições de trabalho, com uma abrangência que tem causado desagrado.