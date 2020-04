Pedro Machado fala sobre turismo na Região Centro no “Portugal em Directo”

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, foi entrevistado no programa “Portugal em Directo”, da RTP1, no âmbito de discutir o impacto da pandemia de covid-19 na actividade turística da região.

Pedro Machado falou brevemente da campanha “Haverá Tempo”, lançada pelo Turismo do Centro, apelando aos portugueses para ficarem em casa para conter a propagação da Covid-19, garantindo que a região estará preparada para receber os visitantes após a pandemia.

A campanha pretende dinamizar as micro e empresas familiares, ao criar “redes colaborativas” no sentido de trazer às empresas desta região “toda a informação disponível para que possamos salvar empresas e garantir emprego”.

O presidente da entidade diz acreditar “que os meses de Junho/Julho serão os meses zero para o início de alguma retoma”, referindo que a “percepção de saúde e de segurança serão talvez determinantes” para os consumidores, garantindo o distanciamento social.

“Estamos no fundo a garantir a subsistência das empresas mas estamos também a dar um enorme contributo para não deixarmos portugueses para trás”.

Agosto, Setembro e Outubro serão os meses de retoma do mercado interno, havendo a possibilidade de atrair turistas à zona Centro nos dois últimos meses deste ano.