Novas medidas devido à Ómicron entraram hoje em vigor

Novas medidas para conter a pandemia de convid-19 entraram hoje em vigor, face à ameaça da nova variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, que pode ser responsável por cerca de 90% das infecções no final do ano.

Muitas das medidas foram antecipadas face ao que tinha sido aprovado no Conselho de Ministros de 25 de Novembro, como a “semana de contenção” após o Ano Novo, que foi alargada, vigorando a partir de hoje até 9 de Janeiro, e que inclui o regresso ao teletrabalho obrigatório.

Também o encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a “semana de contenção” entre 3 e 9 de Janeiro, foi antecipado para hoje, com o Governo a assegurar o apoio às famílias.

As discotecas e bares com espaço de dança vão voltar a fechar, depois da reabertura em Outubro ao fim de 18 meses encerradas.

Passou hoje a ser obrigatório um teste negativo para o acesso a hotéis e estabelecimentos de alojamento local, assim como para eventos empresariais e ainda festas familiares, como casamentos ou batizados.

O acesso a eventos desportivos e culturais dependerá também da apresentação de teste negativo ao coronavírus, independentemente do número de espectadores.

A lotação dos espaços comerciais passa a estar limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados para evitar ajuntamentos que acontecem na semana a seguir ao Natal para trocas de presentes.