Nova fase de desconfinamento começa hoje

A nova fase de desconfinamento foi antecipada para hoje, dia 11 de Junho, trazendo consigo novas medidas como o alargamento de horário de funcionamento de estabelecimentos de comércio e o teletrabalho passa de obrigatório a recomendado.

Adicionalmente, a restauração irá permanecer com as regras de lotação actuais, alargando horários até à meia-noite para admissão de clientes e encerramento à 1h. O comércio passa a poder funcionar com horário do respectivo licenciamento.

Espectáculos culturais poderão existir até à meia-noite, com salas de espectáculos respectivas a metade da lotação disponível. No caso de ser no exterior, permanece a obrigatoriedade de lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS.

Os transportes públicos passam a funcionar com lotação de dois terços – ou na totalidade caso sejam exclusivamente de lugares sentados.

Os recintos desportivos passam a poder abrir com 33% da lotação, sendo permitida a prática de actividade física ao ar livre e em ginásios, e as empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local poderão vir a ser obrigadas a testar os seus funcionários.

Bares, discotecas, festas, romarias populares e casamentos com lotação superior a 50% vão continuar encerrados ou restritos até pelo menos ao final do mês de Agosto. O uso obrigatório de máscara mantém-se até, pelo menos, ao final do verão.