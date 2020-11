Lojas de centros comerciais têm de encerrar às 13h00

O primeiro-ministro esclareceu que apenas algumas pequenas lojas de rua podem estar abertas após as 13h00 nos próximos dois fins de semana nos concelhos de risco e não as que estão nos centros comerciais.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, António Costa explicou que fora da obrigatoriedade de encerramento entre as 13h00 e as 08h00 nos próximos dois fins de semana estão algumas “pequenas lojas” até 200 metros quadrados com porta aberta para a via pública, o que significa que “não são lojas que estão dentro dos centros comerciais”.

“Lojas de 200 metros quadrados são lojas relativamente pequenas, não abrangem nenhuma das grandes superfícies”, reforçou o primeiro-ministro, indicando ainda assim, que nem todas poderão estar abertas.

Segundo exemplificou, são “lojas do sector alimentar, lojas de higiene pessoal ou para a casa, funerárias, lojas de produtos naturais ou dietéticas, farmácias, funerárias.”

Trata-se de “um conjunto muito limitado de lojas”, acrescentou António Costa.

Durante o fim de semana, a partir das 13h00, os restaurantes só poderão funcionar para entrega ao domicílio. A abertura do comércio será a partir das 8h00 e o encerramento às 13h00, excepto em certos casos restritos como farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares até 200 metros quadrados com porta para a rua e bombas de gasolina.

Foi ainda aprovado um apoio extraordinário para o sector da restauração de 20% sobre a perda de receita registada nesses fins de semana.