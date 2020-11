Investir na Saúde – Diz o Presidente da República

O Presidente da República defendeu ontem que se deve acelerar “o investimento na saúde, e em particular nos seus heroicos profissionais” também no quadro do Orçamento do Estado para 2021, “com trabalho e humildade”.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, em que anunciou um novo período de estado de emergência em Portugal e considerou que este quadro legal “apela a maior articulação, preferencialmente por acordo, entre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os sectores privado e social ou cooperativo, perante necessidades aumentadas no futuro próximo”.