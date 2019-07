Segundo o site da SIC Notícias, o Infarmed já autorizou a compra do medicamento para a bebé Matilde e para uma outra criança que também sofre da mesma doença: atrofia muscular espinhal.

Hoje, a bebé Matilde teve alta hospitalar, depois de várias semanas de internamento.

A família, com a ajuda de muitos portugueses, conseguiu juntar os 2 milhões de euros, para a compra do medicamento mais caro do mundo. No entanto, este vai ser comparticipado pelo Estado.