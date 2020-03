Covid-19 – Sindicato quer testes a trabalhadores de alimentação nos hospitais do Centro

O Sindicato da Indústria Hoteleira do Centro quer que os trabalhadores dos serviços de distribuição de alimentação em hospitais da região, concessionados à SUCH, sejam testados à covid-19, como os restantes profissionais de saúde.

Os trabalhadores dos serviços de distribuição de refeições, de lavandaria e de recolha de resíduos hospitalares são “considerados profissionais de saúde”, mas são “tratados como trabalhadores de segunda” no que toca à sua protecção face à pandemia, disse à agência Lusa António Baião, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro (STIHTRSC).

Embora disponham de equipamento individual de protecção, os funcionários de distribuição de alimentação, nos hospitais concessionados à SUCH (Serviços de Utilização Comuns dos Hospitais), “contactam com doentes infectados” pelo novo coronavírus, mas “não são testados como os médicos e os enfermeiros”, afirma o dirigente sindical.

“Após se detectaram contactos de médicos e enfermeiros com doentes infectados”, aqueles profissionais são “testados e isolados, ao passo que o pessoal da distribuição alimentar ao doente, que contactou com a mesma exposição, nem local digno tem para ser isolado”, assegura o sindicato numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Após essa exposição, os trabalhadores do serviço de alimentação são apenas “contactados por um médico (que se presume ser de medicina no trabalho) que [os] aconselha a medição de temperatura de três em três horas” e a contactarem-no se tiverem “febre ou outros sintomas”, acrescenta.

“Colocada perante estas situações”, a SUCH (empresa de “capitais públicos e de direito privado”) “responde sem responder a nada que objectivamente questionamos e os problemas agravam-se todos os dias, deixando em pânico todos estes trabalhadores (as)”, conclui o comunicado do Sindicato.

A SUCH tem a concessão dos serviços de lavandaria e de recolha de resíduos de todos os hospitais da região Centro e do serviço de alimentação de parte destes estabelecimentos.