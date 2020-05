Covid-19: Núcleo do Centro da Liga Contra o Cancro já angariou mais de 30 mil euros

Uma angariação de fundos promovida pelo núcleo do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), destinada à aquisição de bens alimentares ou equipamentos de protecção individual, já angariou mais de 30 mil euros, anunciou hoje a instituição.

Em nota de imprensa, o núcleo regional da LPCC afirma que a campanha “Todos por Todos – Porque os doentes oncológicos vão precisar mais de si”, iniciada há cerca de um mês, angariou até ao momento cerca de 27.000 euros em dinheiro e outros três mil em donativos em espécie, tendo sido distribuídos na região Centro um total de 16.706 produtos.

“A iniciativa, dirigida aos residentes na região Centro, pretende angariar fundos para a aquisição de bens alimentares, equipamentos hospitalares e de protecção individual, a serem entregues a unidades hospitalares, centros de saúde, lares e residências de idosos de toda a região Centro, enquanto decorrer esta fase crítica [da pandemia de covid-19]”, refere o comunicado.

Adianta que logo que os aspectos logísticos de fornecimento de bens alimentares, equipamentos e materiais de protecção “estejam mais normalizados”, a campanha visará ainda “reforçar o apoio aos doentes oncológicos e suas famílias”.

O núcleo regional do Centro destaca a iniciativa da empresa Pereira & Santos – Cash & Carry, de Coimbra, que, “sob o princípio da responsabilidade social empresarial”, fez “o primeiro de todos os contributos” para a campanha, no valor de mais de 22 mil euros, cerca de 73% do valor já angariado.

A acção solidária insere-se num “plano estruturado” que o núcleo regional da LPCC tem em curso e “cujo investimento orçamental ultrapassa os duzentos mil euros de aquisição de materiais e bens”.

Na nota, a instituição apela “à solidariedade de todos” no actual contexto de emergência nacional: “Ao proteger os profissionais de saúde, estamos a proteger os doentes oncológicos e seus familiares”, refere.

Assegura ainda que a actualização da informação das despesas efectuadas, dos donativos recebidos (em dinheiro e em espécie), bem como para que entidades foram distribuídos, é feita diariamente na página da campanha na Internet.