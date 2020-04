Covid-19: Médicos do Centro entregam material de comunicação a unidades de saúde

Várias unidades de saúde da região Centro vão receber 135 telemóveis e 150 cartões de dados, no âmbito de uma iniciativa da Secção Regional da Ordem dos Médicos (OM) com apoio de patrocinadores, foi hoje anunciado.

Trata-se de “equipamentos de telecomunicações para acompanhamento da resposta” à pandemia da covid-19, salienta em comunicado a estrutura regional da OM, presidida por Carlos Cortes.

“Serão uma ajuda fundamental prioritária na comunicação entre os utentes e os seus médicos, enfermeiros de família e restantes profissionais envolvidos na resposta aos doentes em vigilância e auto-cuidados”, acrescenta.

Com a doação das empresas Diatosta – Indústria Alimentar e Construções J.J.R. & Filhos e em colaboração com o Rotary Clube da Figueira da Foz, serão apetrechadas cerca de 20 unidades de saúde com aqueles equipamentos, nos distritos de Aveiro e Coimbra, no âmbito de um processo assumido pelo Gabinete de Formação Médica da OM no Centro, coordenado por Inês Rosendo.

“Esta ajuda, fruto da união e solidariedade destas empresas e do movimento rotário, prende-se com a necessidade urgente de equipamentos para linhas telefónicas directas para cumprir a norma da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que define a triagem de utentes com queixas agudas bem como o acompanhamento diário aos utentes que estiverem em regime covid-casa”, segundo o comunicado.

Para Carlos Cortes, citado na nota, “esta é uma forma de contribuir para as soluções tão prementes nesta época”.

“Juntos, servimos melhor toda a comunidade”, salienta o presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos.