Entre a Pandemia e violência

Este domingo marcou o quinto dia de protestos em massa, causados pela morte de mais um negro desarmado, George Floyd, sob custódia policial. Apesar do apelo a calma por elementos do governo tanto a nível local como nacional, esperam-se mais ondas de protesto por várias cidades dos Estados Unidos.

Os protestos começaram em Minneapolis e St. Paul de maneira pacífica, mas alastram rapidamente como um fogo florestal por todo o país. Várias cidades ordenaram recolher obrigatório. Face a escala de protesto A Guarda Nacional foi também mobilizada.

Com 100 mil americanos mortos em menos de 4 meses, por completa desorganização na resposta a pandemia do coronavírus, as constantes gaffes da administração, mais preocupada com o ano eleitoral, do que a saúde dos cidadãos, a elevada taxa de desemprego, acusada pelo vírus, e as centenas de manifestações anti governamentais, por todo o país, colocam os Estados Unidos num momento de profunda ansiedade e frustração.

O sucesso espectacular do regresso do programa americano espacial, Space X efectuado ontem, e em progresso, marca um momento moral importante na resposta de todos os americanos face à realidade dos problemas sociais que se atravessam, Mas mais se exige, principalmente a corrente administração para acalmar o país.

António Antunes Correia – correspondente de O Figueirense nos Estados Unidos

Foto – Lusa: Jason Szenes