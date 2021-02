Um morto no fogo de Coimbra

Um corpo carbonizado foi encontrado durante o rescaldo do incêndio que deflagrou na última noite numa pensão na Baixa de Coimbra, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

As primeiras informações davam conta de que não havia vítimas no incêndio nesta noite em Coimbra, uma vez que só existiriam nove moradores na pensão, situada na Rua da Sota, e todos eles se encontravam no exterior do edifício.

Contudo, durante a operação de rescaldo, os bombeiros encontraram um corpo carbonizado, não tendo ainda sido possível apurar a identidade da vítima, referiu a mesma fonte.

Além da vítima mortal, houve dois feridos ligeiros que foram assistidos no local. Entretanto, a Polícia Judiciária foi chamada ao local para proceder à investigação.

O alerta para o incêndio urbano, de causas ainda desconhecidas, foi dado cerca das 20h45.

As nove pessoas que moravam na pensão foram realojadas pela autarquia numa unidade hoteleira.

Ao local acorreram cerca de 70 operacionais, apoiados por 23 viaturas, dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e Instituto Nacional de Emergência Médica, além da PSP.