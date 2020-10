Há cerca de 2h na passagem de nível da Salmanha foi abalroada uma viatura ligeira de mercadorias por uma composição proveniente de Coimbra.

Deste acidente ferroviário resultou um ferido ligeiro que já se encontra no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

No local estiveram ambas as corporações de bombeiros, a PSP e a VMER do hospital. Junto ao local do acidente foram recolhidas estas fotos pelo repórter de imagem José António Teixeira.