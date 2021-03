Região Centro pressiona o Governo a abrir a Base Aérea n.º 5 de Monte Real à aviação civil

Várias entidades da região centro consideram estarem reunidas “todas as condições para a criação de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 5 (BA5), manifestando o nosso empenho e parecer favorável para a transformação da infraestrutura que irá servir o centro do país, sem impactos para as populações, com custos incomparavelmente inferiores e menores impactos ambientais face a outras soluções em estudo”.