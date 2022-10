Prémio João Ataíde 2023 distingue projectos na área social

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra vai abrir as candidaturas, em Janeiro de 2023, para a atribuição da nova edição do prémio João Ataíde, que vai distinguir jovens com projectos na área social.

É um tema “mais na área social, na área da inclusão social, que também era uma preocupação do doutor João Ataíde e que nos tempos que correm se torna mais premente”, disse hoje aos jornalistas, no final da sessão de entrega do “Prémio João Ataíde” de 2022, o presidente da CIM da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Trata-se de um prémio anual de cinco mil euros, destinado a um jovem entre os 18 e os 35 anos, que seja natural da região de Coimbra.

No próximo ano vai ser reconhecido um jovem que tenha um percurso profissional e pessoal no desenvolvimento de projectos que promovam o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade, potenciando as suas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades, com especial enfoque no apoio às necessidades básicas, a recursos de habitação, à empregabilidade e à coesão social, em especial de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema.

“Essa era a postura do doutor João Ataíde, sempre atento ao momento em que vivia e sempre muito sensível às questões mais prementes, portanto, nessa senda e nessa linha, nós também, evocando a personalidade do doutor João Ataíde, vamos privilegiar essa temática da inclusão social e da área social e aqueles que mais precisam”, sublinhou.

O “Prémio João Ataíde” de 2022 foi atribuído hoje a Pedro Barbosa Ribeiro Girão, licenciado e mestrado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

O jovem já desempenhou vários cargos, nomeadamente como gestor de operações, gestor de produto digital e cofundador de uma empresa.

Actualmente, é sócio e director executivo da agência de estratégia digital e de marketing Triber.

De acordo com a CIM, a empresa apoiou o desenvolvimento de um programa de formação e mentoria gratuita para estudantes de instituições de ensino superior de todo o país.

Ao longo de oito meses, apoiou o desenvolvimento pessoal e profissional de 30 estudantes, de várias cidades, procurando estimular o conhecimento em marketing, estratégia, empreendedorismo e desenvolvimento das suas competências digitais.

O vencedor é ainda director regional da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e voluntário na Erasmus Student Network.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra criou este prémio como forma de reconhecer “o excepcional percurso do antigo secretário de Estado, presidente da CIM Região de Coimbra, presidente de Câmara e deputado, João Ataíde”, que nasceu em 3 de Maio de 1958 na Figueira da Foz e morreu aos 61 anos, em 21 de Fevereiro de 2020.

De acordo com a CIM, trata-se ainda de uma forma de sublinhar “o seu inestimável contributo em prol das pessoas e do desenvolvimento da Região”, prestando um “público apreço pela sua acção”.