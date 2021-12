Obra de psiquiatria vence Prémio Joaquim de Carvalho

A 12ª edição do Prémio Joaquim de Carvalho da Universidade de Coimbra (UC) galardoou hoje, como vencedora, a obra “A Psiquiatria em Portugal nas primeiras décadas do século XX: Protagonistas”, do médico psiquiatra José Morgado Pereira. A cerimónia de entrega terá lugar amanhã na Sala do Senado da UC.

O Prémio Joaquim de Carvalho, no valor de três mil euros, distingue trabalhos de investigação ou divulgação científica, que tenham sido publicados pela Imprensa da Universidade de Coimbra no ano imediatamente anterior.