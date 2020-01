IP espera repor a partir de Domingo circulação ferroviária no ramal de Alfarelos

A circulação ferroviária no troço entre Alfarelos e Verride, na linha Coimbra-Figueira da Foz, suspensa desde Dezembro de 2019 devido a danos causados pelo mau tempo, deverá ser retomada no domingo, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a IP afirma que “prevê concluir”, no Domingo, os trabalhos de reparação da ponte do Marujal localizada no ramal de Alfarelos e que a conclusão da obra “irá permitir a reposição da circulação ferroviária em totais condições de segurança no troço entre Alfarelos e Verride”.

A entidade que tem a seu cargo as linhas ferroviárias nacionais lembra que a circulação ferroviária naquele troço – que faz a ligação entre as estações de Alfarelos, na linha do Norte, e a Figueira da Foz e a linha do Oeste – “ficou impedida devido à subida do nível das águas do rio Arunca (afluente da margem esquerda do Mondego), que provocou o desguarnecimento do aterro junto a um pilar da ponte do Marujal”, incidente ocorrido no fim-de-semana antes do Natal, aquando das inundação que afectaram aquela região.

Na nota, a IP frisa que os trabalhos de reparação “tiveram início assim que o nível das águas o permitiu e que foram reunidas as condições mínimas de segurança para o seu desenvolvimento”.

A consolidação do aterro e de reconstrução da plataforma junto à ponte do Marujal “está agora na sua fase final” e foi concretizada “em apenas dez dias, fruto do forte empenho das equipas técnicas da IP e empresas associadas”, assinala.