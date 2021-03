Cantanhede requalifica com 358 mil euros parque desportivo na Praia da Tocha

A Câmara de Cantanhede vai investir mais de 358 mil euros para requalificar o Parque Desportivo da Praia da Tocha, obra cuja adjudicação já foi formalizada, revelou hoje a autarquia.

O parque necessitava de “intervenção”, reconhece a presidente do município de Cantanhede, Helena Teodósio, referindo que o investimento “incide na modernização das condições técnicas para a prática de vários desportos e na valorização paisagística da zona de implantação”.

Para reforçar a atractividade turística do parque, a autarca acredita que é necessária a “qualificação da oferta de equipamentos para ocupação do tempo de lazer”, que se consegue com esta empreitada, que fará do recinto “um produto turístico estruturado com maior valor acrescentado”.

De acordo o presidente da Junta de Freguesia da Tocha, Fernando Pais Alves, a requalificação Parque Desportivo da Praia da Tocha “representa um passo importante na consolidação dos factores que têm tornado a Praia da Tocha como destino de férias cada vez mais apreciado”.

A empreitada, que tem um prazo de execução de 120 dias, contempla a “ampliação do campo de futebol de sete”, bem como “a substituição integral da relva sintética, que será reaproveitada para o recinto desportivo da Escola EB 2,3 João Bacelar”, na vila da Tocha, adianta o município, em nota de imprensa.

Serão construídos dois campos de padel no espaço do campo de ténis existente e restauradas as instalações e os equipamentos de apoio, o passadiço e a bancada.

A obra terá em conta a “criação de condições de conservação dos elementos de valor arquitectónico, estético e construtivo, para a remodelação e valorização da zona verde e das áreas de acesso e circulação”, acrescenta o comunicado.

Nesta empreitada o município de Cantanhede procura que a obra cumpra a “função urbana estruturante e apostando numa simplicidade formal”, de modo a não provocar impactes visuais e ambientais negativos.