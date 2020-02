Morreu Álvaro Barreto, ministro de seis governos e ex-presidente da Soporcel

O ex-ministro do PSD Álvaro Barreto morreu hoje aos 84 anos, confirmou à agência Lusa um antigo governante social-democrata.

Álvaro Barreto foi ministro de seis governos constitucionais, com Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva (duas vezes) e Pedro Santana Lopes. Para além da sua vida política, estava também inserido no mundo dos negócios – do seu currículo, com a marca de engenheiro civil que começou a carreira no grupo Companhia União Fabril (CUF), contam empresas como a TAP e a Soporcel, em que presidiu.

Foi ainda membro de várias instituições e fundações, desde a Fundação Bissaya-Barreto, Fundação Batalha de Aljubarrota, conselho Geral da Universidade de Coimbra, Academia de Engenharia e Instituto Português de Corporate Governance.

Era comendador da Ordem de Mérito Industrial, título que lhe foi entregue ainda no anterior regime, em 1967.