No âmbito da comemoração do seu 22º aniversário, o Arquivo Fotográfico Municipal promove, dia 3 de Abril, a partir das 15 horas, no Quartel da Imagem, o workshop “Como Fotografar um Aniversário”.

A participação é gratuita e limitada a 20 pessoas, que deverão ser portadoras de equipamento fotográfico. Os interessados devem enviar e-mail para: arqfoto@cm-figfoz.pt.