Workshop “As algas e os ecossistemas marinhos” com professor Leonel Pereira

Amanhã, pelas 11h, no âmbito do projecto Bandeira Azul 2021, vai ser realizado um workshop no Auditório Municipal com o tema “As algas e os ecossistemas marinhos” que será dinamizado pelo Professor Leonel Pereira, do Departamento de Ciências da Vida, FCTUC, da Universidade de Coimbra.

O tema definido pelo Programa Bandeira Azul para as acções de educação ambiental a realizar neste verão, “Recuperação de Ecossistemas”, dará o mote para que o Professor Leonel Pereira aborde o papel das algas na vida marinha, a diversidade de espécies e as mais comuns na costa da Figueira da Foz, e as suas múltiplas aplicações na vida diária.