Amanhã, segunda-feira, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz assinala 140 anos.

As comemorações são antecipadas para este domingo com a apresentação do livro desta efeméride, às 16 horas, no Quartel; e a sessão solene, a partir das 17h30, com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes.