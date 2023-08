Vinyl no Casino até Setembro

O novo espectáculo de verão “Vinyl” estará em cena no palco principal do Casino Figueira, de quarta a sábado, até dia 2 de Setembro.

“Vinyl”, nome do show, aproveita os anos 1970, que ficaram na história como uma das décadas mais revolucionárias de todos os tempos e, ao longo de praticamente uma hora, entre coreografias e guarda-roupa condizentes com a atmosfera da época, apresenta um elenco de bailarino que nos “leva a revisitar estes anos ousados, acompanhados pelas vozes de Sara Madeira e Rui Drumond”, segundo Miguel Ribeiro, coreógrafo e produtor do espectáculo.