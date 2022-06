A Câmara da Figueira da Foz anunciou hoje que a fase de submissão de propostas para a VII Edição do Prémio Literário João Gaspar Simões – biénio 2022/2023, começa na segunda-feira e prolonga-se até 31 de Dezembro.

“Podem participar escritores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira residentes em Portugal, com obras originais, inéditas, de produção individual e não premiadas anteriormente, do género prosas narrativas sob a forma de romance ou novela. Será atribuído um prémio único no valor de 2.500 euros (dois mil e quinhentos euros), assumindo o Município da Figueira da Foz o compromisso de apoiar a 1.ª edição da obra premiada”, explicou a Câmara.

De acordo com a informação disponibilizada, “a instituição do Prémio Literário João Gaspar Simões, pelo Município da Figueira da Foz, foi aprovada por deliberação de 15 de Dezembro de 2009 e inseriu-se nas comemorações do centenário da Biblioteca Municipal pretendendo divulgar o nome do seu honorável patrono, figura grada da literatura nacional, romancista, dramaturgo, editor, crítico e tradutor”.

Este prémio, recordou a Câmara liderada por Pedro Santana Lopes, “teve a sua primeira edição em 2010, contando já com cinco edições bienais”.

“O mesmo tem como finalidade genérica promover a produção de originais em língua portuguesa, dar a conhecer novas obras e autores, contribuir para a valorização e promoção da literatura de qualidade, considerada elemento essencial para o desenvolvimento e enraizamento dos hábitos de leitura”.

O regulamento pode ser consultado em https://www.cm-figfoz.pt/cmfigueiradafoz/uploads/document/file/1392/reg_premio.pdf.