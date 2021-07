VI Concurso de Fotografia começa hoje

A Figueira da Foz promove, através do seu Arquivo Fotográfico, mais um Concurso de Fotografia. A 6ª edição deste concurso tem como tema “Arquitectura: do passado e do presente” e visa fomentar a participação dos cidadãos, com o objectivo comum de captar e revelar o património arquitectónico do concelho.

O concurso arrancou hoje e irá decorrer até dia 9 de Agosto, sendo que as fotografias a concurso devem ser obrigatoriamente enviadas via correio eletrónico arqfoto@cm-figfoz.pt. Apenas serão admitidas fotografias tiradas no período em apreço.

As fotografias devem ser remetidas com as seguintes indicações: Ficheiro com identificação das imagens – Local, dados Exif; Ficheiro com os seguintes dados: nome, idade, contribuinte, telefone/ telemóvel, email.

Os prémios a atribuir serão: um primeiro prémio, a que corresponderá uma distinção no valor de 500 Euros, e duas menções honrosas, a que corresponderá uma distinção no valor de 250 Euros /cada.

A divulgação dos premiados e a entrega dos prémios será realizada a 21 de Agosto.