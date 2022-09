Veterano do Ginásio conquistou 2.º título de campeão do mundo

O remador veterano do Ginásio Clube Figueirense, Mark Alloway, conquistou o primeiro lugar no pódio do World Rowing Master Regatta, que teve lugar em Libourne (França) de 7 a 11 de Setembro, subindo mais cinco vezes ao pódio com três medalhas de prata – quer sozinho em Skiff, quer em outras tripulações com remadores do mesmo Clube – e duas medalhas de bronze.

Mark Alloway, que se havia previamente tornado Campeão do Mundo de Remo de Indoor (categoria 65-69 anos) da FISA em 26 de Fevereiro deste ano, é amante fiel da Figueira da Foz, com “notável dedicação ao Ginásio, participando em todas as actividades da Secção de Remo do Clube e sagrando-se anualmente Campeão Nacional”, salientou o Clube.