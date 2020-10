Velho freixo perpetuado em livro

“Árvore da Figueira – Requiem ao Freixo “ é o título de um livro publicado, “marcando também mais um aniversário da Figueira da Foz como cidade, que perpetua na memória a velha árvore do Pátio de Santo António”, como refere o autor.

Escrito no período de confinamento, a publicação foi lançada online, dado o momento actual, e faz “um olhar sobre o que esteve em redor do freixo durante mais de 300 anos da sua existência”.

O livro de autoria de António Jorge Lé e com prefácio assinado por Frederica Jordão, é uma edição de autor e está à venda apenas no Quiosque da Praça Nova, como tributo à ligação solidária do quiosque à cidade e pela dinâmica que soube imprimir em tempo de confinamento ajudando graciosamente estudantes.