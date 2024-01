Vai ser construída uma terceira piscina de água salgada na praia

A Câmara da Figueira da Foz vai construir uma terceira piscina de água salgada na praia, que deverá entrar em funcionamento no próximo verão, num investimento de cerca de 400 mil euros.

“Esta piscina é muito semelhante às outras, mas com uma dimensão muito maior, com mais 20 metros de largura e mais 15 de comprimento”, disse aos jornalistas o vereador Ricardo Silva.

Segundo o autarca, este novo equipamento de 1.500 metros quadrados (50 por 30 metros) vai ter jatos de pressão e cascatas de água.

“O objectivo é que esteja concluído no início do verão, antes da época balnear, mas agora tudo depende do procedimento concursal”, salientou.

A nova piscina vai situar-se no areal, a meio da Avenida, do Brasil e a sua construção deve-se ao sucesso das outras duas, que, no último verão, em cerca de mês e meio de funcionamento, registaram cerca de 70 mil entradas.

“Queremos ter mais outro equipamento para quem nos visita e dinamizar a praia numa zona sem dinamismo, Buarcos e a praia da Figueira da Foz”, adiantou o vereador Ricardo Silva.

A área envolvente será também regenerada com vegetação, estando o município a realizar um estudo paisagístico para embelezar toda aquela zona.