Vacina já está na Figueira

Segundo O Figueirense apurou, os profissionais de saúde, trabalhadores do Hospital Distrital da Figueira da Foz, serão já hoje vacinados contra a Covid-19. Pelo país outras unidades de saúde procedem ao acto da vacinação.

Portugal entra hoje no terceiro dia da campanha de vacinação contra a Covid-19, que arrancou no domingo nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O plano prevê que sejam vacinados até Abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação prolonga-se até final de Março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.