Três incêndios nas Alhadas foram apagados

Cerca das 19h50 de ontem, domingo, deflagraram três incêndios, em simultâneo, na freguesia das Alhadas, em mato e floresta, consumindo 2.500 m2 de área.

Segundo o chefe Orlando Ribeiro, dos Sapadores da Figueira da Foz, em declarações exclusivas ao nosso Jornal, “as operações terminaram, sem que houvesse outros prejuízos, depois das 21 horas”.

O Figueirense apurou que ao local do incêndio compareceram as duas corporações de bombeiros locais e ainda uma viatura dos Voluntários de Montemor-o-Velho, com 5 operacionais.

No terreno estiveram no total 4 viaturas e 17 homens. A GNR esteve igualmente a acompanhar esta situação no local, bem como um helicóptero no inicio das manobras de ataque ao fogo.