Três dias com actividades no âmbito do Dia Mundial da Criança

Nos dias 1, 3 e 4 de Junho, o Município da Figueira da Foz vai promover um programa diversificado de actividades para os mais jovens, assinalando o Dia Mundial da Criança.

O início das actividades está marcado para as 10 horas do dia 1 de Junho, com sessões de leitura, jogos tradicionais, dança e teatro direccionadas à comunidade escolar, que terão lugar na Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, no Museu Municipal Santos

Rocha, no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, no Centro de Artes e Espectáculos

e no Jardim Municipal.

Nos dias 3 e 4 de Junho, as actividades decorrem no Jardim Municipal, das 10 às 13 horas e das 15 às 18 horas, e são direccionadas a famílias. O programa conta com bolas de sabão gigantes, máquina de pipocas, pinturas faciais e modelagem de balões, animação em andas, tiro ao arco e sessões de teatro.