“Trair e coçar é só começar” – comédia com José Raposo passa pelo CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai apresentar a peça de comédia “Trair e coçar é só começar”, protagonizada por José Raposo, dos dias 24 a 26 de Fevereiro, no Grande Auditório.

Segundo nota do CAE, “Trair e Coçar É Só começar” está em cena no Brasil desde 1986 e é, actualmente, uma das peças que há mais tempo é exibida nas salas de espectáculo do país, o que já lhe garantiu um lugar no Guinness World Records.

A peça conta com a interpretação de José Raposo, Bruno Madeira, Carlos Areia, Isabela Valadeiro, Matilde Breyner, Rafael Medrado, Rui Unas, Sara Barradas e Telmo Ramalho, com encenação de Miguel Thiré e adaptação de Nuno Markl.